Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi
Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler tarafından müzik dinletisi programı düzenlendi.
Şemdinli ilçesinde ara tatilde öğretmenler tarafından müzik dinletisi programı düzenlendi.
Şemdinli Spor Salonunda düzenlenen müzik dinletisinde öğretmenler birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.
Müzik Öğretmeni Harun Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ara tatilde bir etkinlik düzenledik. Programda müzik öğretmenlerimiz şarkılar seslendirdi. Yaklaşık 200 öğretmenimiz bizi dinlemeye geldi. Buda bizlere iyi moral oldu." dedi.
Haber Videosu: Şemdinli'de öğretmenlerden müzik dinletisi