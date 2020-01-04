Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
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Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

04.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:40
Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Gençlik ve Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, 'nin ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında Şemdinli'nin Bozyamaç köyündeki ilkokulda okuyan 50 öğrenciye yardım yapıldı.

Kaynak: AA
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