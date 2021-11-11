Şemdinli'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında okullar bölgesinde etkinlik düzenlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammet Tugay, 11 Kasım'ın ülkede Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması dolayısıyla öğrenci ve vatandaşlarla fidan diktiklerini belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Şerif Bay, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şemdinli'de Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Şemdinli'de Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Şemdinli'de Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Şemdinli'de Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

 Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title