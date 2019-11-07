Şemdinli'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda düzenlenen program, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sinevizyon ve tiyatro gösterisi ile başladı.
Öğrencilerin şiir okuyup ilahiler seslendirdiği programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Programa Kaymakam Yakup Güven, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
VİDEO: Şemdinli'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi