Şemdinli'de Liseler Arası Münazara Yarışması

Şemdinli ilçesinde, "Liseler Arası Münazara Yarışması" düzenlendi.



İlçede daha önce 5 lisenin katıldığı münazara yarışmasında ilk ikiye giren İMKB Lisesi ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen final yarışmasına katıldı.



Türkiye Gençlik Vakfı ve İlçe Gençlik Merkezince düzenlenen yarışmayı İMKB Lisesi kazandı.



Münazara yarışmasını AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, okul müdürleri ve öğrenciler de izledi.