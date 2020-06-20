Şemdinli'de LGS sınavı başladı Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8.

Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Kaynak: AA