Şemdinli'de LGS sınavı başladı
Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8.
20.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:25
Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler
Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması
Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler
Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.
Kaynak: AA