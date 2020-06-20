Şemdinli'de LGS sınavı başladı
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Şemdinli'de LGS sınavı başladı

Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8.

20.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:25

Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler

Okul hoparlöründen öğrencilere sosyal mesafe uyarısı yapılması

Maske ve dezenfekte kullanan öğrenciler

Okul binası HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Şemdinli'de LGS sınavı başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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