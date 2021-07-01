Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor
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Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor

Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kurulan aşı çadırında, günde 200 kişinin Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kurulan aşı çadırında, günde 200 kişinin Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Hakkari Sağlık Müdürlüğü ilçede aşı yapılan kişi sayısının artırılması amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde aşı çadırı kurdu.

Yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucu çadıra gelen vatandaşlar, randevu almaya gerek kalmadan aşılandı.

Çadırı ziyaret eden Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da, Şemdinli halkının her konuda olduğu gibi aşı konusunda da duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının sıcak havaya rağmen vatandaşların sağlığı için özveriyle çalıştığını belirten Saklı, "Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum, bir an önce gelin aşınızı yaptırın. Biz diyoruz ki aşı devletten, şifa Allah'tan." ifadelerini kullandı.

Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor
Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor
Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor
Şemdinli'de kurulan aşı çadırında günde 200 kişi aşılanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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