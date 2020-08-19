Şemdinli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın vekaleten görevlendirildiği Şemdinli ilçesinde denetimlere katılması HAKKARİ - Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın vekaleten görevlendirildiği Şemdinli ilçesinde denetimlere katılması HAKKARİ - Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven'in yerine vekaleten bakan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile denetime katıldı.

Kent merkezindeki cadde ve sokakları gezen Doğramacı ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara maske dağıtılan denetimde, emniyet ve belediyeye ait araçlardan bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.

Kaynak: AA