Şemdinli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Şemdinli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:36

Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yaparak, kurallara uymaları hakkında vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.

Kaynak: AA

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