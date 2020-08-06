Şemdinli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yaparak, kurallara uymaları hakkında vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.

Kaynak: AA