Şemdinli'de Koruculara Saldırı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı, göreve giden güvenik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında infilak etti. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu yaralandı.

KORUCULARIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Göreve giden güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

5 GÜVENLİK KORUCUSU AĞIR YARALANDI

Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Yaralı korucular Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.