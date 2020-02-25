Şemdinli'de koronavirüsü hakkında bilgilendirme toplantısı
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Şemdinli'de koronavirüsü hakkında bilgilendirme toplantısı

Şemdinli ilçesinde koronavirüsünden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

25.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56
Şemdinli'de koronavirüsü hakkında bilgilendirme toplantısı

ilçesinde koronavirüsünden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şemdinli Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara koronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Komutanı Jandarma Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, vatandaşlar ile merkez ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

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