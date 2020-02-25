Şemdinli'de koronavirüsü hakkında bilgilendirme toplantısı
Şemdinli ilçesinde koronavirüsünden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Şemdinli ilçesinde koronavirüsünden korunmak için alınacak önlemler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara koronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verildi.
Toplantıya, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, kurum amirleri, vatandaşlar ile merkez ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA