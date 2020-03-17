Şemdinli'de koronavirüs önlemleri
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Cumhuriyet Caddesi, Şemdinli, Hakkari, Sağlık

Şemdinli'de koronavirüs önlemleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:18
Şemdinli'de koronavirüs önlemleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik birimi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları. çocuk oyun parklarını ilaçladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı ilçede önlem almaya başladıklarını söyledi.

Parkları, vatandaşların sık kullandığı yerleri ve belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini belirten Saklı, vatandaşların da yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

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Kaynak: AA

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