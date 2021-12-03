Şemdinli'de kış lastiği denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şemdinli'de kış lastiği denetimi

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması konusunda denetim yaptı.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği uygulaması konusunda denetim yaptı.

Şemdinli'nin değişik noktalarında uygulama noktası kuran Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve diğer ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaparak, sürücülere zorunlu kış lastiği ile ilgili bilgi verdi. Araçları tek tek durdurarak lastiklerini kontrol eden trafik polisleri, kış lastiği takmayan sürücüleri uyardı.

Kentte uygulama ve denetimlerin süreceği belirtildi. - HAKKARİ

Şemdinli'de kış lastiği denetimi

Şemdinli'de kış lastiği denetimi

Şemdinli'de kış lastiği denetimi

Şemdinli'de kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title