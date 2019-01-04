Şemdinli'de Karla Mücadele Ekibinin Akşam Mesaisi
Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları akşam da devam etti.
Şemdinli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları akşam da devam etti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman da çalışmaları yerinde inceledi.
Türkman, yaptığı açıklamada, ilçede 3-4 gündür kar yağışının etkisini gösterdiğini, havanın açılmasıyla karla mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Esnafın mağdur olmaması için belediye ekiplerinin seferber olduğunu ifade eden Türkman, ekiplerin çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürdüğünü aktardı.
Türkman, ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: AA