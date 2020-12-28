Şemdinli'de karla mücadele çalışması

- Şemdinli'de karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şemdinli Özel İdaresi ekipleri, çığ düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu ve 1 askerin kaybolduğu bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli İlçe Özel İdaresi yetkilileri, ilçede kapalı bulunan yollarda ekiplerin geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Köy ve mezra yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK