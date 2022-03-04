Şemdinli'de kar yağışı
AA, Sıraç Karadeniz - Güncel
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Karla kaplanan araçlar Beyaz bürünen alanlar Yolda yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan evler Kar topu oynayan çocuklar Yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ (AA) - Karla kaplanan araçlar
Beyaz bürünen alanlar
Yolda yürüyen vatandaşlar
Karla kaplanan evler
Kar topu oynayan çocuklar
Yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.