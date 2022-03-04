Şemdinli'de kar yağışı - Haberler

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Şemdinli'de kar yağışı

AA, Sıraç Karadeniz - Güncel
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Karla kaplanan araçlar Beyaz bürünen alanlar Yolda yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan evler Kar topu oynayan çocuklar Yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

HAKKARİ (AA) - Karla kaplanan araçlar

Beyaz bürünen alanlar

Yolda yürüyen vatandaşlar

Karla kaplanan evler

Kar topu oynayan çocuklar

Yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şemdinli'de kar yağışı

Şemdinli'de kar yağışı

Şemdinli'de kar yağışı

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari, kar, Güncel, Haberler

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