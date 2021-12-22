Şemdinli'de kar nedeniyle eğitime ara verildi

HAKKARİ (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verilen Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tüm okullarda kardan dolayı yarım gün eğitim yapılmayacak.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar nedeniyle bugün ilçemizin merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim, öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir." denildi.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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