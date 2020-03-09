Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel

Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:14
Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, beraberindeki ekiplerle hastane, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve okulları ziyaret ederek kadın personelle öğretmenlere gül ve karanfil verdi.

Personelle sohbet eden Saklı, kadınlar gününü kutladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Podolski Bülent Uygun Berkay Şahin Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:23:09. #1.15#