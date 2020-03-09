Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı. Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, beraberindeki ekiplerle hastane, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve okulları ziyaret ederek kadın personelle öğretmenlere gül ve karanfil verdi. Personelle sohbet eden Saklı, kadınlar gününü kutladı. Kaynak: AA