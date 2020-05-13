Şemdinli'de 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' kampanyası Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu stant bırakıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu stant bırakıldı.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından korona virüs salgının yaşandığı bugünlerde ihtiyacı olan kişiler için Serment Caddesi üzerindeki Şemdinli Belediyesi Organik Ürün Pazarı'nda temel ihtiyaçların bulunduğu stant açıldı. Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, korona virüs salgını nedeniyle birçok kişinin gelirini kaybettiğini ve evine ekmek götüremeyecek hale geldiğini söyledi. Tekin, "Ramazan ayıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düşünerek burada imkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın sloganıyla bir kampanya başlattık. Burada imkanı olan esnaf ve vatandaşlarımız gıda, giyim ve temel ihtiyaçları bırakabilir ve ihtiyaç sahipleri de burada ihtiyacı olduğu kadarını alabilecek. Bu vesileyle imkanı olan herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA