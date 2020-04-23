Şemdinli'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuldu.

Şemdinlili Belediyesi ekipleri hem ramazan ayı hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hazırladığı yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

İlçe merkezi ve köylerde belirlenen yaklaşık 1000 aileye kolileri teslim eden belediye ekipleri, vatandaşları evlerin çıkmamaları uyarısında bulundu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, bundan sonra da ihtiyaç sahibi ailelere yardımların yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA