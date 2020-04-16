Şemdinli'de hayvan barınakları dezenfekte edildi
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Şemdinli, Güncel

Şemdinli'de hayvan barınakları dezenfekte edildi

Şemdinli Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının barınaklarını dezenfekte ederek mama bıraktı.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
Şemdinli'de hayvan barınakları dezenfekte edildi

Şemdinli Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının barınaklarını dezenfekte ederek mama bıraktı.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gölgetaş mevkisinde hayvan barınaklarını dezenfekte eden ekipler, beslenebilmeleri için mama ve yem desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak sokak hayvanlarının besleme konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Sokak hayvanları için barınak inşa etmiştik. Düzenli şekilde hayvanlara yem veriyorduk. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda çalışmalara ağırlık verdik. Ayrıca hayvan barınaklarını dezenfekte ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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