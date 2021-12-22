Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari Şemdinli ilçesinde doğum sancısı çeken Nurten Sever, 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (İHA) - Hakkari Şemdinli ilçesinde doğum sancısı çeken Nurten Sever, 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Hakkari Şemdinli ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçeye bağlı Günyazı köyü Kocbaşı mezrasında ikamet eden 30 yaşındaki Nurten Sever isimli hamile kadının sancıları arttı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede yola çıkan sağlık ekipleri kardan dolayı yolda kaldı. Durumun İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verilmesiyle ekipler kısa sürede bölgeye hareket etti. Doğum sancısı çeken Nurten Sever, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından iş makinesiyle mezradan alınarak 3 saatlik çalışmalar sonucu sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğum hastası Sever, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi kaldırıldı. - HAKKARİ

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

 Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title