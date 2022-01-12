Şemdinli'de "Halı Kilim Dokuma Kursu" açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli'de "Halı Kilim Dokuma Kursu" açıldı

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halı-Kilim Dokuma Kursu açıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halı-Kilim Dokuma Kursu açıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kursta, kadın kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Usta öğretici Müselma Sakin, kursun kadınların sosyalleşmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kilim ve halı dokumalarının ev kadınlarının geçim kaynağı haline geldiğini belirten Sakin "Kursa 15 kişi katılıyor. Kursumuz hafta içi hergün açık. Kültürümüzün unutulmaması için çalışıyoruz. Daha çok öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Şemdinli'de Halı Kilim Dokuma Kursu açıldı

Şemdinli'de Halı Kilim Dokuma Kursu açıldı

Şemdinli'de Halı Kilim Dokuma Kursu açıldı

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title