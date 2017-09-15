Şemdinli'de Güvenlik Korucusunun Taziyesinde PKK'ya Tepki

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 11 çocuk babası güvenlik korucusu Fevzi Altınkum'un Şemdinli'deki taziyesine katıldı. Teröre tepki gösterilen taziyede konuşan Vali Toprak, Üzümkıran Köyü sakinlerinin teröre geçit vermediğini belirtti.



Hakkari Valisi Toprak, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli'nin Üzümkıran köyüne giderek, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altunkum'un taziyesine katıldı. Taziyeye katılan şehit Altınkum'um yakınları, Vali Toprak'ı ellerinde Türk bayrakları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafının bulunduğu pankart ve 'Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla karşıladı.



Vali Cüneyit Orhan Toprak, Üzümkıran köyü sakinleri'nin teröre geçit vermediğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Çok Değerli Üzümkıran kardeşlerim öncelikle cümleten başımız sağ olsun. Korucu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Eski köyünüzün bulunduğu yerde de o zorlu yıllarda terör örgütünün çok daha güçlü şekilde devletimize, askerimize, milletimize saldırdığı dönemlerde de Üzümkıranlılar teröre geçit vermemişler. Bugün de yerleşmiş olduğunuz bu bölgede şehitler veriyorsunuz. Bütün her şeyinizi canınızı, malınızı, mesainizi, devletimizin, milletimizin bekası için seferber etmiş durumdasınız. Devletimiz de bunun bilincinde. Başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Üzümkıran denildiğinde başka bir psikolojiye geçiyorlar, yüzlerinde başka bir sevgi oluşuyor. Bu zorlu bölgelerde gözünüzü budaktan esirgemeden bu terör örgütü denen bu şebekeyle mücadeleniz büyük takdir topluyor. Şehitlerimiz vatan, millet için kutsal bir dava uğruna canlarını feda etmişler. Ben bu duygularla kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Biz bu birlik beraberliğimizi, ortak değerlerimizi kaybetmediğimiz müddetçe bizi hiçbir iç ve dış gücün parçalaması, yıkması, yok etmesi söz konusu dahi olamaz. Yeter ki çelikleşmiş birlikteliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi devam ettirelim." Vali Toprak, daha sonra şehit güvenlik korucusu Fevzi Altın'un ailesini evinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Toprak ve beraberindekiler ziyaretin ardından Durak Kalekolu'nun yapılacağı bölgede incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Toprak ve beraberindekiler Şemdinli ilçesindeki esnafları da işyerlerinde ziyaret etti. - Hakkari