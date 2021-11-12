Şemdinli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler
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Şemdinli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Şemdinli- Derecik kara yolundaki uygulamada Kaymakamı Muhammet Tugay, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kuralları konularında uyardı.

Uygulamaya, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav da katıldı.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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