Şemdinli'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.
ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.
Şemdinli- Derecik kara yolundaki uygulamada Kaymakamı Muhammet Tugay, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kuralları konularında uyardı.
Uygulamaya, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav da katıldı.
AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
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