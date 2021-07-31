Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 30 Temmuz 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Yanık Yer mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen; 4 adet anti personel roket mühimmatı, 384 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, bin 109 adet 7,62 mm Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen roket mühimmatı olay yerinde imha edilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal sözlerini hatırlatıp il binasına soğan astı: Sözünüzü tutun
Oğlu teslim olan anne, HDP'lilerin skandal sözlerini hatırlatıp il binasına soğan astı: Sözünüzü tutun
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist yakalandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:36:45. #1.16#

title