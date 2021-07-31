Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen EREN-14 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 30 Temmuz 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Yanık Yer mevkiinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen; 4 adet anti personel roket mühimmatı, 384 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, bin 109 adet 7,62 mm Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen roket mühimmatı olay yerinde imha edilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı