Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi - Haberler
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Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi

AA, Sıraç Karadeniz - Güncel
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Kızak kayak ve poşetlerle kayan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.

HAKKARİ (AA) - Kızak kayak ve poşetlerle kayan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.

Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi

Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi

Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari, Güncel, Haber

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