Şemdinli'de çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdi
AA, Sıraç Karadeniz - Güncel
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Kızak kayak ve poşetlerle kayan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.
HAKKARİ (AA) - Kızak kayak ve poşetlerle kayan çocuklar HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.