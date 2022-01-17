Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Çocukların bidon, kızak ve poşetlerle kayması Bir çocuğun açıklaması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.
HAKKARİ (AA) - Çocukların bidon, kızak ve poşetlerle kayması
Bir çocuğun açıklaması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.