Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi - Haberler
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Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Çocukların bidon, kızak ve poşetlerle kayması Bir çocuğun açıklaması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.

HAKKARİ (AA) - Çocukların bidon, kızak ve poşetlerle kayması

Bir çocuğun açıklaması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.

Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi

Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi

Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli
AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Güncel, Haber

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