Şemdinli'de çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi

Çocukların bidon, kızak ve poşetlerle kayması Bir çocuğun açıklaması HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mahalle yolunu kayak pistine çeviren çocuklar, bidon, kızak ve poşetlerle kayarak keyifli zaman geçirdi.