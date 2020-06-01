Şemdinli'de çiftçilerin bahar mesaisi
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Şemdinli'de çiftçilerin bahar mesaisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşların bahar mesaisi başladı.

Şemdinli'de çiftçilerin bahar mesaisi
01.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:38

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla vatandaşların bahar mesaisi başladı.

İlçeye bağlı Günyazı köyünde vatandaşlar, sıcak havaların etkisini gösterdiği bugünlerde bağ ve bahçe işlerine yoğunluk verdi.

Meyve ağaçlarını budayan, ilaçlayan vatandaşlar, tarlalarını sürerek ekim yaptı.

Vatandaşlardan Nazım Kılıç, bahar mesailerinin başladığını belirterek, "Artık bağ, bahçe işlerimize yoğunluk veriyoruz. Ağaçlarımızdan daha iyi verim almak için ilaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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