Şemdinli'de çiftçilere küçükbaş hayvan desteği Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 27 aileye 540 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 27 aileye 540 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Hakkari Valiliği Hayvancılık Geliştirme Projesi kapsamında, kaymakamlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki 7 aileye 20'şer olmak üzere 140 keçi ile 20 aileye de 20'şer koyun olmak üzere toplam 400 koyun teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ekrem Taş, yaptığı açıklamada, dağıtılan 13-18 aylık küçükbaş hayvanların, ilçenin iklim ile coğrafyasına adapte olan ve yaygın yetiştiriciliği yapılan koyun ve keçilerden seçildiğini belirtti.

Taş, projede başarı sağlanması ve talep olması halinde bu tür çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Vatandaşlardan Azizhan Çelikbaş da geri ödemesi olmasına rağmen desteklemeyi yararlı bulduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA