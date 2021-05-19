Şemdinli'de bisiklet turu
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Şemdinli'de bisiklet turu

Şemdinli'de bisiklet turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bisiklet turu düzenlendi.

Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Cumhuriyet Savcısı Emre Özsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan'ın da aralarında bulunduğu grup, Altınsu köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında bir araya gelerek pedal çevirdi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yola çıkan grup, 5 kilometrelik güzergahta tur attı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Yakup Güven, 19 Mayıs programı kapsamında Altınsu köyünden merkeze doğru bir bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, "Bugünün anlam ve önemi dolayısıyla gençlerimize ve vatandaşlarımıza bu etkinliğe katıldıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli'de bisiklet turu
Şemdinli'de bisiklet turu
Şemdinli'de bisiklet turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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