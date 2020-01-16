Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu
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Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 50 yaşındaki Y.B. arazide ölü olarak bulundu.

16.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:13
Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu

'nin ilçesinde 50 yaşındaki Y.B. arazide ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Şemdinli'ye bağlı Durak köyünde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 50 yaşındaki Y.B.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerine çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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