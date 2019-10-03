Şemdinli'de beyin tümörü ameliyatı yapıldı

03.10.2019 13:32

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 50 yaşındaki Mehmet Selim Gürdal (50), beyin tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Baş ağrısı şikayetiyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne başvuran Gürdal'a, Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Burak Bahadır tarafından yapılan kontrollerde intrakranial kitle ve kanama teşhisi konuldu.

Bahadır ve ekibi tarafından ameliyat edilen Gürdal'ın beynindeki tümörün tamamı, 6 saat süren operasyonla alındı.

Hastane Başhekimi Onur Sakallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tüm branşlardaki doktorların özveriyle çalıştığını söyledi.

Hastanede daha önce hiç yapılmayan beyin tümörü ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Sakallı, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat bizim için büyük bir başarı. Hastanemizde bütün imkanlar mevcut ve tüm ameliyatları yapıyoruz. Sevk oranlarımız her gecen gün azalıyor. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla görevimizin başındayız .Vatandaşlarımız bize güvensin."

"İnsanların bize olan güveni arttı"

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Gürdal'a tanının konulmasının ardından ameliyat edildiğini belirten Bahadır, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın çok sert bir beyni vardı. Eğer ameliyat etmeseydik dakikalar içerisinde kaybedebilirdik. Beyindeki kanamayı durdurduk kitleyi çıkardık. Yumurta büyüklüğündeki kitleyi patolojiye gönderdik. Sonucunu bekliyoruz. Hastamız kollarını ve bacaklarını hareket ettirebiliyor ve konuşabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşma duyusuna yakın bir yerde olduğu için hastamızın konuşma yetisini kaybedeceğinden korkuyorduk ama gayet iyi konuşuyor. Daha önce ilçede beyin ameliyatı yapılmamıştı. İnsanların bize olan güveni arttı. Hastanemizde artık bu tür ameliyatlar da yapılıyor. Yaklaşık 12 sene önce burada dikiş zor atılırken şimdi beyin tümörü ameliyatı yapılabiliyor."

Kaynak: AA