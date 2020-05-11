Şemdinli'de berber ve kuaförler yeniden hizmete başladı

Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete girdi.

Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete girdi.

İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla yeniden müşteri kabul etti.

Berber ve kuaförler, gerekli hijyen kurallarının ardından randevu ile müşteri almaya başladı.

İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği gözlendi.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Başkanı Muharrem Tekin, iş yerlerinde incelemelerde bulunarak esnafa kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu, dezenfektan, maske, eldiven ve tek kullanımlık havlu dağıttı.

Tekin, yaptığı açıklamada, dünyada yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de gerekli önlemlerin alındığına vurgu yaptı.

Kaynak: AA