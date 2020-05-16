Şemdinli'de berber ve kuaförler denetlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi.
16.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:06
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi.
Şemdinli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında iş yeri denetleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekipler ilçedeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerini denetledi.
Ekipler, iş yeri sahiplerini hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA