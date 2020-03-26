Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Şemdinli, Hakkari, Yerel

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için onlarca kurban kesilerek, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

26.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:07
Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için onlarca kurban kesilerek, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüsü salgınından kurtulmak için Şemdinli'nin 7 köy ve 3 mezrasında kurbanlar kesilerek dualar edildi. 2 gün boyunca onlarca kurban kesen yöre halkı, etleri köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, sadakanın belaları ve musibetleri uzaklaştırdığını belirterek, "Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. Biz yöre halkı olarak Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanındayız. Kısa süre içinde bu virüsten ülkece kurtuluruz inşallah. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmaktır. Devlet büyüklerimizin bu virüsten kurtulmamız için attıkları her adımı destekliyoruz ve bunu uygulamak için de bütün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Korona virüsüne karşı amansız mücadele eden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Haber
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haber
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı Haber
Survivor Berna'nın iç çamaşırlı karantina pozuna beğeni yağdı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Muhterem Nur
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 15:06:08. #1.15#
title