Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için onlarca kurban kesilerek, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için onlarca kurban kesilerek, etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüsü salgınından kurtulmak için Şemdinli'nin 7 köy ve 3 mezrasında kurbanlar kesilerek dualar edildi. 2 gün boyunca onlarca kurban kesen yöre halkı, etleri köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, sadakanın belaları ve musibetleri uzaklaştırdığını belirterek, "Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. Biz yöre halkı olarak Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanındayız. Kısa süre içinde bu virüsten ülkece kurtuluruz inşallah. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmaktır. Devlet büyüklerimizin bu virüsten kurtulmamız için attıkları her adımı destekliyoruz ve bunu uygulamak için de bütün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Korona virüsüne karşı amansız mücadele eden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Rabbim yardımcıları olsun" dedi.

Kaynak: İHA