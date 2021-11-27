"Şemdinli'de Bahar Gençlikle Başlar" projesi uygulanmaya başlandı

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Şemdinli'de Bahar, Gençlikle Başlar" projesi başlatıldı.

Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle gençlerin sportif etkinliklerde yer almasının sağlanması ve zararlı alışkanlıklardan korunması hedefleniyor.

İlçe spor salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Muhammet Tugay, proje kapsamında öğrencilere 540 spor malzemesi dağıttı.

Kaymakam Tugay, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde ilçedeki öğrencilerin ve gençlerin sportif, kültürel, sosyal etkinlerle daha fazla tanışma fırsatı yakalayacağını belirterek, "Projede aynı zamanda her bir öğrencinin sosyal, kültürel ve sportif en az bir etkinlikte kendini ifade edebileceği yeteneğine, ilgisine uygun bir dalda kendisine yer bulması sağlanacak. Biz de bu projede öğrencilerimize her türlü desteği sunacağız." diye konuştu.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet