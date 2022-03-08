Şemdinli'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara gül ve karanfil dağıtıldı.

Kaymakam Muhammet Tugay, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hediye Yetkin ile şehit ailelerini ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Tugay, şehit yakınlarına Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gül ve karanfil dağıttı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile hastane ve okulları ziyaret ederek, kadınlara karanfil ve gül hediye etti.

Saklı, gazetecilere, kadınlar gününün bir gün ile sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, "Kadınlar hayatımızda çok değerlidir. Bu konuda Hz. Peygamberimizin de buyurduğu gibi 'cennet annelerin ayaklarının altındadır.' Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün sağlık çalışanlarını ve öğretmenlerimizi ziyaret ederek günlerin kutladık." dedi.