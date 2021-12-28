Hakkari kırsalında 44 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 44 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında yapılan aramada 2 çuval içinde 44 kilogram eroin ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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