Hakkari kırsalında 44 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari kırsalında 44 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari kırsalında 44 kilogram eroin ele geçirildi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 44 kilogram eroin bulundu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 44 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında yapılan aramada 2 çuval içinde 44 kilogram eroin ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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