Şemdinli'de "4006 Tubitak Bilim Fuarı" - Haberler
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Şemdinli'de "4006 Tubitak Bilim Fuarı"

Şemdinli'de
AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Şemdinli Altınsu Atatürk Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Şemdinli Altınsu Atatürk Ortaokulunda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi.

Fuarda, 75 öğrencinin hazırladığı 25 çalışma yer aldı. Kaymakam Muhammet Tugay, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan ve kurum müdürleri, çalışmalarla ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Kaymakam Tugay, hazırlanan projelerden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürü İnan da fuara katılan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, "Çok güzel projeler yapmışlar. Bu projelerin geliştirmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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