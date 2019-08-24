Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

24.08.2019 22:40

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA