Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.