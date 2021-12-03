Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Haberler
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Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezdi.

Engelli öğrencilerle bir araya gelen Alp ve Şakar, öğrencilerle pasta kesti, onlara hediyeler verdi.

Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

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AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri

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