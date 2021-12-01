Şemdinli'de 10 adet av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Şemdinli'de 10 adet av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şemdinli'de 10 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 30 Kasım 2021 günü Şemdinli ilçesi kırsalında çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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