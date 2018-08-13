Şemdinli Belediyesinden Hummalı Çalışma

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kilitli taş, yol genişletme, asfaltlama ve istinat duvarı yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Şemdinli Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki eğimli yollara istinat duvarı çekilirken, topraklı olan yollar da genişletiliyor. Çalışmalar kapsamında genişletilen bazı yollara kilitli taş yerleştirilirken, bazı cadde ve ara sokaklara ise sıcak asfalt dökülüyor.

Belediyenin hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalar mahalleli tarafından takdirle karşılanırken, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman ise çalışmaları yerinde izledi. - HAKKARİ