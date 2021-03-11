Şemdinli'de şehit ailelerine ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, şehit ailelerini ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, şehit ailelerini ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Başkan Saklı ve Şakar, Kayalar köyündeki şehit ailelerini ziyaret ederek taleplerini dinledi. Daha sonra engelli bir vatandaşı ziyaret eden Başkan Saklı ve Şakar, vatandaşın akülü tekerlekli sandalye talebini geri çevirmedi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Saklı, yürüme engelli Fazıl İnan adında bir vatandaşı ziyaret ettiklerini belirterek, "Arkadaşımızın bir akülü tekerlekli sandalye talebi oldu. Bizde inşallah belediye olarak en kısa zamanda bu talebini yerine getireceğiz ve kardeşimizin bundan sonra dışarıda istediği gibi vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı