Şemdinli AK Parti İlçe Başkanlığına Yeni Atama

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığına Fahri Şakar atandı.

Şakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de daha önce de çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

İlçede 7 yıl gençlik başkanlığı görevini yürüttüğünü aktaran Şakar, şunları kaydetti:

"Değerli başkanımız Fikri Algül'ün 31 mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday adayı olması sebebiyle Cumhurbaşkanımız tarafından ilçe başkanlığına atandık. Burası hizmet yeri, kimse kalıcı değil. Onun için halkımıza en iyi hizmetti sağlayacağız. Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza ve genel merkeze teşekkür ederim."