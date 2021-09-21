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Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Güncel

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği Gemlik Belediyesi, kendi bünyesindeki sosyal konutları sembolik kira bedeli ile ilçeye gelen üniversite öğrencilerine kiralıyor.

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği

BURSA - Gemlik Belediyesi, kendi bünyesindeki sosyal konutları sembolik kira bedeli ile ilçeye gelen üniversite öğrencilerine kiralıyor.

Daha önce sosyal ve toplumsal alanda birçok hizmet gerçekleştirerek yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaran Gemlik Belediyesi, bu kez üniversite öğrencilerine rahat nefes aldıracak ve barınma sorununun çözümüne katkı sunacak önemli bir çalışmaya imza atıyor. Gemlik Belediyesi, Türkiye'nin her yerinde artan kiralar ve üniversite öğrencilerinin bir türlü çözülemeyen barınma sorununa çözüme yönelik önemli bir adım attı. Bünyesindeki sosyal konutlarda bulunan 2+1 21 daireyi üniversite öğrencilerine tahsis edecek olan Gemlik Belediyesi, daireleri sembolik ücretle kiraya verecek.

İlk kez üniversiteyi kazanan öğrencilere tahsis edilecek konutlarda kız öğrenciler öncelikli olacak. Bu çalışma ile Gemlik'te üniversite okuyacak 84 öğrenci barınma imkanına sahip olacak. Gemlik'te 2 bin 100 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu:

"Bu sene bir sorun var. Öğrencilerin belediyemizden barınma ile ilgili ciddi talepleri var. Kız ve erkek öğrenci yurtlarımız tamamen dolmuş durumda. Üstelik Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un bölgemizde faaliyete geçmiş olması kiralık ev konusunda da öğrencilerimizin elini kolunu bağlıyor. Biz de belediye olarak bir parça da olsa merhem olabilir miyiz diye düşününce şunu gördük. 82 öğrencimizin barınma ihtiyacını çözebiliriz. Toplam 21 konutu onların kullanımına vereceğiz. Önceliklerimiz var. Talebin çok olması halinde kız öğrencileri öncelikli olacak. İlk defa kayıt yaptırmış olmaları gerekecek. Bu kriterler arasına giren öğrenciler arasında kura çekeceğiz."

Gemlik Belediyesi'nin öğrencilere yönelik barınma hizmetinden faydalanmak isteyenler 0505 181 57 88 numaralı Öğrenci Danışma Hattı'ndan bilgi alabilir.

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği

Sembolik kira bedeliyle öğrenciye ev desteği
İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri
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