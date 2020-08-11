Semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti Semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti Amasya'nın Taşova İlçesi Alpaslan köyü Doğanşah Mahallesi'nde Murat T.'ye ait bin 600 adet saman balya semaverden sıçrayan kıvılcım ile yanarak büyük zarar gördü.

Semaverden çıkan kıvılcım 1600 balya samanı kül etti AMASYA - Amasya'nın Taşova İlçesi Alpaslan köyü Doğanşah Mahallesi'nde Murat T.'ye ait bin 600 adet saman balya semaverden sıçrayan kıvılcım ile yanarak büyük zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Murat T.'nin Alpaslan Köyü Doğanşah Mahallesi'ndeki inşaat yapım aşamasındaki evinin yanında bulunan bin 600 adet saman balyasının inşaat içerisinde yanan odunlu semaverden çıkan kıvılcımın saman balyalarına sıçramasıyla yanarak zarar gördü. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile ekipler, yangına Taşova Orman Arazözü ve köy muhtarlığa ait itfaiye aracı ve vatandaşların sulama araçlarıyla müdahale ederek söndürdü. Yangın yerine Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik gelerek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. Samanları yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi zarar meydana geldi. Kaynak: İHA