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Semarver sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Semarver sonu oldu

Bursa'da ısınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da ısınmak için aracının içine aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köfte satışı yapan Feridun Dan (45), havanın soğuk olması nedeniyle geceyi 16 JL 707 plakalı aracında geçirdi. Gece saat 04.00 sıralarında uykuya dalan Dan, ısınmak için çay semaverini aracın içine aldı. Semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dan hayatını kaybetti. Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Dan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

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