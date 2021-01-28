Sema'yı dövüp dişini kıran kişiye 7 ay hapis

BURDUR'da 2019 yılında caminin merkezi ezan sistemindeki arızayı tamir etmek için gittiği Karaçal köyünde Sema Kozak'ı döverek dişini kıran K.A., 7 ay hapis ve 1300 TL para cezasına çarptırıldı. Psikolojisinin bozulduğunu ve gittiği yerlerde başına böyle olaylar geleceği korkusuyla yaşadığını söyleyen Sema Kozak, "Verilen cezayı az buluyorum. Daha fazla ceza verilmeliydi" dedi. Sema Kozak daha önce sonuçlanan kamu davasında paspas sapıyla K.A.'ya vurduğu gerekçesiyle 1680 lira adli para cezası ile cezalandırılmıştı.

Burdur merkezde camilerin ses sitemi, merkezi sistem ve iç düzen ses sitemlerinin tamir ve bakımını yapan Sema Kozak, geçen yıl haziran ayında gittiği merkez Karaçal köyündeki caminin merkezi ezan sistemindeki arızayı tamir etmek için minarede çalışırken, tanımadığı K.A. isimli erkeğin hakaretine maruz kaldı. K.A., minareden inen Sema Kozak'ın suratına yumruk atarak, bir dişini kırdı. Kozak da bu arada kendini savunmak için yerden bulduğu paspas sapıyla K.A.'ya vurdu. Olay üzerine açılan ve Burdur 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu davasında Sema Kozak, 'kasten basit yaralama' suçundan 84 gün karşılığı 1680 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sema Kozak'ın K.A.'dan şikayetçi olduğu dava ise Burdur 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ilk duruşmasında K.A.'ya 'kasten yaralama' suçundan 7 ay, 'hakaret' suçundan ise 1300 lira para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'VERİLEN CEZAYI AZ BULUYORUM'Mahkeme çıkışında Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sema Kozak, "Karaçal köyünde 28 Haziran 2019 tarihinde minarenin seslendirme sistemindeki arızayı gidermeye çalışırken daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bir şahıs bana sözlü olarak sataştı, ağır hakaretlerde bulundu. Darbedildim. Bir dişim kırıldı, iki dişim zarar gördü. Ben ekmeğimin peşindeyken tanımadığım, bilmediğim, husumetim olmayan bir kişi bana bu hareketi yaptı. Suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 7 ay hapis ve 1300 lira para cezası verdi. Verilen cezayı az buluyorum. Daha fazla ceza verilmeliydi" dedi.Kozak, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve gittiği yerlerde başına böyle olaylar geleceği korkusuyla yaşadığını söyledi.

Sema Kozak'ı duruşma sırasında yalnız bırakmayan CHP Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer de, "Sema arkadaşımıza destek olmak için geldim. Ekmeğinin peşinde olan arkadaşımızın saldırıya uğraması çok üzücü. Kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Sema arkadaşımızın her zaman arkasındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN